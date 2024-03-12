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общество

Российские космонавты поздравили работников ФСИН с профессиональным праздником

Фото: «. Федеральная служба исполнения наказаний» во «Вконтакте»

День работника уголовно-исполнительной системы отмечается 12 марта.

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Константин Борисов и Николай Чуб поздравили работников Федеральной службы исполнения наказаний с их профессиональным праздником и 145-летием со дня образования ведомства из космоса.

В честь юбилейной даты флаг ФСИН был доставлен на космическую орбиту.

15 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а», именно она доставила флаг ведомства на грузовом корабле «Прогресс МС-26» на международную космическую станцию.

Напомним, новым министром культуры НСО может стать директор краеведческого музея.

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Нина Раневская
Журналист

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