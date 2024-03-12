Шестиклассникам из Кемерово стало плохо после прививки

Родители думают, что детям ввели не тот препарат.

В группе «Инцидент Кузбасс» мама ученика шестого класса школы №97 в Кемерово рассказала, что 11 марта детям поставили прививку — диаскинтест. После этого нескольким ученикам стало плохо, а один ребенок находился в обморочном состоянии.

«Его еле успели подхватить одноклассники, чтобы он не упал. Моего ребенка трясло, сердцебиение по приезде скорой помощи было 125 ударов в минуту. Ещё у одной девочки давление было под 140. Сыпь на теле, покраснели глаза. У всех детей слабость в теле, головные боли, тошнота», — рассказала женщина.

После случившегося родители вызвали скорую и полицию. По словам очевидцев, женщина, которая ставила детям прививки, отказалась показывать утилизированные ампулы.

Родители уверены, что был введен не тот препарат, и просят местных властей обратить внимание на ситуацию.

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