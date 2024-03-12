«Школа 21» открылась в Белгороде

Уже стартовал первый отборочный интенсив с участием более 200 человек

Кампус «Школы 21» начал работу в Белгороде. В церемонии открытия кампуса принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, представители власти и бизнеса региона.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления банка:

«Для нас большая радость сегодня здесь в Белгороде открывать ʺШколу 21ʺ. Во-первых, потому что это особый регион, и мы много сотрудничаем в последние годы. Во-вторых, у каждого кампуса нашей школы, конечно, есть своя изюминка, региональная специфика, но в Белгороде это идеально спроектированное, буквально созданное для учебы здание, очень гармоничный кампус. Уверен, ребятам будет здесь комфортно учиться.

В учебной программе нашей школы не только программирование, а целых 12 специальностей, и мы еще будем расширять количество профессий. Сегодня мы называем таких специалистов цифровыми инженерами. Они получают базовый опыт программирования и создания цифровых продуктов, а в дальнейшем многие из них идут на три ключевых направления: работа с данными и искусственный интеллект, робототехника и кибербезопасность. Ещё одно актуальное новое направление — всё, что связано с креативными специальностями, и медиадизайном.

Времена меняются очень быстро, и нам нужно быть к этому готовыми. Поэтому главное, чему можно научиться в ʺШколе 21ʺ, — отсутствие страха перед изменениями, быть адаптивными к этим изменениям».

Сейчас в девяти кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов нашей страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. До конца года запланировано открытие ещё семи кампусов «Школы 21» в регионах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Проверить уровень своих цифровых навыков сейчас может каждый житель России старше 18 лет. Для этого достаточно принять участие в конкурсе «Цифровой марафон», который проводят банк и «Школа 21». Конкурс продлится до 29 июня 2024 года. Он включает онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревнуется с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы.