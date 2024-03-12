Российские мощные авиабомбы меняют баланс сил на линии боевого соприкосновения в марте 2024 года. Подробности боевых сводок читайте ниже.

По данным Минобороны РФ от 12.03.2024, украинские боевики пытаются выбить наши части из Орловки, Тоненького и Бердычей. Однако Вооружённые Силы нашей страны, в том числе Добровольческий корпус, обнуляют контрудары элиты ВСУ западнее Авдеевки.

По наблюдениям военкора Юрия Подоляка, наши бойцы постепенно оттесняют ВСУ на запад, но при этом не могут уверенно двигаться вперед, пока ВСУ предпринимают серьезные усилия и стачивают на Авдеевском направлении элитные части.

Кроме того, минувшей ночью противники на танках пытались прорваться в Белгородскую область с целью устроить очередную пиар-акцию перед президентскими выборами в России. Но наши разведчики обнаружили скопление боевой силы противника в приграничном районе и не впустили врага в пределы РФ.

В это же время на Красногоровском направлении всего одна мощная авиабомба изменила баланс сил. Она разнесла в щепки укрепрайон ВСУ, большая часть живой силы получила контузии и вышла из строя, а промышленные объекты сложились, как карточные домики.

Это позволило нашим штурмовым гарнизонам закрепиться в южной части Красногоровки и расширить зону контроля на юге и юго-востоке: «Русские солдаты уже вышли к промзоне и Кирпичному заводу», пишет телеграмм-канал «Рыбарь».

По состоянию на вторник, 12.03.2024, у Часова Яра на Артемовском направлении атаки врага практически прекратились, что говорит об истощении боевых сил и запасов оружия ВСУ. В настоящий момент бойцы СВО зачищают освобождённые территории и закрепляются там окончательно.