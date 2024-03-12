Справка о невменяемости за 100 тысяч: как пациент психбольницы в Новосибирске ушёл убивать супругов за гонорар

Сиб.фм вспоминает самые громкие преступления последних десятилетий. В Новосибирске в июне 2004 года зверски убита супружеская чета предпринимателей Балабановых. Следователи начинают выяснять мотивы преступления – оказывается, разбойное нападение совершил убийца-рецидивист для того, чтобы заплатить врачу 100 тысяч рублей за справку о невменяемости.

Нападение на дом Натальи и Владимира Балабановых произошло в ночь с 5 на 6 июня 2004 года. Символично, но в жилище бизнесменов, которые занимались производством и установкой пластиковых окон, грабители попали именно таким образом: отжав рамы.

Супруги были задушены во сне, следов налётчиков полицейские и следователи на месте не обнаружили. Однако мотив, на который сделали оперативники, был связан с намерением налётчиков быстро обогатиться. Всё что исчезло из квартиры бизнесменов: 75 тысяч рублей, золотые украшения и сотовый телефон. Он-то скоро и выведет правоохранителей на преступников.

У меня зазвонил телефон...

Через некоторое время украденный мобильный телефон дал о себе знать. Супругов уже давно похоронили, а многодетный отец из села Верх-Ирмень Юрий Гуляев решил позвонить с украденной трубки.

Телефон был на контроле, поэтому к сельскому жителю почти спустя месяц приехали оперативники. Юрию Гуляеву пришлось рассказать о том, какое преступление он совершил, и кто его на это надоумил.

«Выяснилось, что Юрий Гуляев 5 июня 2004 года на своей машине заехал за подельником прямо к воротам психиатрической больницы №3, где Андрей Вольферт находился на лечении, — рассказывает источник, близкий к следствию.

– После ночного разбойного нападения Гуляев отвёз подельника к воротам психиатрической больницы. В палате его отсутствия никто не заметил, хотя мужчина находился на принудительном лечении».

После того, как оперативники вышли на след Андрея Вольферта, выяснилось, что в психиатрическую больницу мужчину поместили из-за убийства, которое он совершил в Ордынском районе в 2002 году. Тогда его уголовное дело было закрыто как раз после получения справки о невменяемости.

Однако пациент договорился с одним из врачей, что заключение о недееспособности ему выдадут за 100 тысяч рублей. Доктор ждал денег, поэтому пациент, пока лечился, думал, как обогатиться. Андрей Вольферт от знакомых узнал, что Балабановы собираются покупать квартиру. К ним он и решил наведаться за лёгкой добычей.

Новая справка, не за деньги

Зная всю эту предысторию, прокуроры отправили пациента проходить медицинское обследование в институте имени Сербского. Московские специалисты и разоблачили психа-афериста: рецидивист был абсолютно вменяемым.

На этот раз подельники надеялись не на психиатров, а на суд присяжных. Дело Гуляева и Вольферта о двойном убийстве рассматривали в Новосибирском областном суде в 2006 году. Гособвинение запросило 24 года лишения свободы для «умалишённого».

«Вердиктом присяжных Андрей Вольферт и Юрий Гуляев были признаны виновными в совершении разбойного нападения и убийстве Балабановых. Вольферту было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, Гуляеву – 8 лет»,

- рассказывали гособвинители о результатах рассмотрения уголовного дела.

Андрей Вольферт также остался должен выплатить родственникам убитых Балабановых 1 миллион рублей. Психа-афериста отправили в колонию строгого режима.

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