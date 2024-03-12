Цветы и музыка: с Международным женским днём поздравили жительниц Кировского района

На праздничном концерте, организованном депутатами района, ДДТ им.Ефремова и фондом «Общее дело», в Кировском районе Новосибирска женщин поздравили с Международным женским днём.

5 марта в ДДТ имени А. И. Ефремова прошли концерты, посвящённые празднику. На входе женщинам дарили сладкие подарки и цветы. Ведущими мероприятий были Лара Сухова и Сергей Шатилов.

«По традиции перед 8 марта мы устраиваем праздничный концерт, чтобы радовать вас и удивлять. Согласитесь, если бы мы делали это каждый день, то потерялось бы ощущение праздника», — начал выступление Сергей Шатилов.

На сцену резко прилетел мешок: «Серёжа, не забудь мусор выбросить, когда пойдёшь». В зале раздались смешки. Ведущая вышла на сцену, разыгрывая подготовку к празднику и сказала, что ничего не успевает.

«Но ты точно знаешь, что здесь есть человек, который может вполне покорить этот мир вместо тебя, пока ты выбрасываешь мусор», — с такими словами на сцену пригласили депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Кудина (депутатское объединение «Единая Россия»).

Он отметил креативное начало, поприветствовал зрительниц, пожелал им здоровья и любви. Депутат выразил надежду, что мероприятие запомнится надолго, так как организаторы старались удивить гостей. Танцевальные и музыкальные номера начались с выступлений детских коллективов, занимающихся в Доме детского творчества.

На творческую атмосферу концерта обратил внимание председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия»).

Международный женский день — хороший весенний праздник с древними традициями. Торжеству присваивали разные названия, отмечали под всевозможными предлогами, праздник постепенно трансформировался, но всегда был связан с весной и именем женщины. Дмитрий Асанцев пожелал каждой сидящей в зале здоровья, много внутреннего света, любви и терпения.

«Очень часто жизнь бывает сложной даже из — за обычных бытовых проблем. Мы порой бываем строгими, немногословными, но нам нужен рядом любимый человек. Когда ты чувствуешь теплоту, любовь — это для любого самого серьёзного мужчины, который, может быть, об этом не говорит, очень важно и нужно. Огромное спасибо за чувства, любовь, внимание и поддержку», — поздравил всех Дмитрий Асанцев.

На концерте также присутствовал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев (депутатское объединение «Единая Россия»). Он отметил, что женщины Кировского района, для которых организован праздник, требовательные, внимательные, но самое главное — любящие.

«Они умеют любить, дружить и всегда искренне поддерживают нашу работу», – заявил депутат Александр Бестужев.

С гитарой на сцене появился концертмейстер Антон Харлошенко и поздравил всех дам с праздником. Вместе с ведущими и зрителями он спел песню Юрия Антонова «Мечта сбывается».

В этот день свои творческие номера показали образцовый коллектив студия современного танца «Драйв», заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Сибирские узоры», образцовый детский коллектив вокально-музыкальная студия «Весёлые нотки» и образцовый детский коллектив студия эстрадного вокала «Идиллия».

Своими впечатлениями поделились и зрители. Кто-то из них пришёл со знакомыми, кто-то с семьёй.

«Выступления ребят очень понравились. Такие маленькие, а уже хорошо поют и танцуют, музыка подобрана хорошая. На входе цветы дарили, по тюльпанчику каждой женщине. Очень приятно, всегда приятно цветы получать», — рассказала одна из зрительниц Татьяна.

Помимо женщин на концерт также пришли и мужчины.

«Сегодня я здесь со своей женой. Пришёл, чтобы провести вместе время, поздравить с праздником, посмотреть на её улыбку. Выступления хорошие. Очень понравились русско-народные танцы. Видно, что старались», — поделился впечатлениями Геннадий.