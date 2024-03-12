В Алтайском крае двое мужчин в полицейской форме подрались у баннера «Служим закону!»

В Камне-на-Оби произошел инцидент, когда на улице Пушкина возле отделения МВД «Каменский» была замечена потасовка между несколькими мужчинами, находившимися в полицейской форме.

Видеозапись происшествия показывает, что драка происходила на фоне баннера с девизом «Служим закону!».

По данным издания «Подъём», в ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили проведение служебной проверки по этому случаю. Представители ведомства заявили, что инцидент будет подвергнут соответствующей правовой оценке. Кроме того, в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю опровергли информацию о причастности сотрудника подразделения войск Национальной гвардии РФ к конфликту.

Потасовка также продолжилась в здании отдела МВД «Каменский».

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