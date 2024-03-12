«В детстве я мечтала носить погоны»: как 23-летняя сибирячка воспитывает осуждённых в колонии

Виктории Крупновой всего 23 года, но она уже начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области. Лейтенант внутренней службы работает в исправительной колонии №9 с 2023 года. Сибирячка рассказала Сиб.фм в День работников уголовно-исполнительной системы, как сразу после учёбы она попала на работу с осуждёнными.

— Кем вы мечтали стать в детстве? Как вы стали начальником отряда?

— В детстве я всегда мечтала носить погоны, мечтала работать в полиции. Об уголовно-исполнительной системе я тогда просто не знала. Обучаясь в школе в 11 классе, я ещё не знала, куда поступать, раздумывала. И на тот момент уже моя мама работала в уголовно-исполнительной системе, и она предложила пойти учиться в ведомственный Кузбасский институт ФСИН России.

Я согласилась, начали готовиться к поступлению, проходить все комиссии. И на тот момент я уже знала, что я буду обучаться на начальника отряда, потому что направление было «Воспитательная работа с осужденными».

— В чем заключается ваша работа?

— Работа начальника отряда заключается в проведении воспитательных и культурно-массовых мероприятий, проведении профилактических бесед. Начальник отряда занимается решением бытовых вопросов осужденных, вопросов трудоустройства в исправительном учреждении. Социальная реабилитация и адаптация осужденных, подготовка к освобождению. Немало внимания уделяется восстановлению социально-полезных связей осужденных с родственниками и детьми.

— Как происходит работа с осужденными?

— Работа с осужденными организована в индивидуальной, групповой и массовых формах. В процессе индивидуальной беседы я узнаю характер совершенного преступления, особенности личности осужденного, поддерживает ли он социально-полезные связи с родственниками, имеет ли образование и так далее.

По итогу данной беседы составляется план работы с осужденным, в ходе которого решаются все проблемные вопросы. На первоначальном этапе работы с осужденным необходимо адаптировать его к условиям отбывания наказания. В дальнейшем оказывается содействие в трудоустройстве, получении образования, приобретении социальных навыков. Всё это способствует формированию у него уважительного отношения к обществу, труду, правопослушному поведению.

Как проводится в исправительной колонии №9 работа с осужденными в групповой и массовой формах можно нередко увидеть даже в средствах массовой информации. Например наша собственная разработка – конкурс «Мисс весна», который мы проводим в учреждении уже больше 20 лет, это конкурс красоты, в рамках которого почти весь отряд участвует в подготовке своей конкурсантки. Регулярно проводятся масштабные праздники, в том числе участием родственников осужденных и их детей в формате «Дня открытых дверей».

— Это ваше первое место работы? Как начинали — было страшно?

— После окончания Кузбасского института я пришла работать в исправительную колонию №9. Меня назначили начальником второго отряда. На тот момент в отряде было 74 осужденных. Конечно, первое время было тяжело. Были проблемные вопросы, потому что институт — это больше теория, а здесь практика. Конечно, это всё отличается друг от друга. Необходимо было изучить всех осужденных в отряде, изучить их дела. Но постепенно, когда я проработала несколько месяцев, стало полегче, и я уже больше влилась в свою деятельность.

— Чем занимаетесь в свободное от работы время?

— В свободное от работы время я люблю прогуляться по вечернему городу, проводить время с близкими людьми, выезжать на природу, где можно морально отдохнуть от трудовых будней.