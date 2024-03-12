В Ленинском районе Новосибирска спасатели за полчаса потушили пожар в расселенном доме

Инцидент произошел 11 марта.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, 11 марта в Новосибирске на улице Тихвинской на левом берегу произошел пожар в двухэтажном расселенном доме.
«За полчаса пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара в расселенном доме 60 кв.м. Пострадавших нет», — пишет пресс-служба.
Уточняется, что для ликвидации пожара было задействовано 25 человек и 7 единиц техники.
Напомним, что в Новосибирске вор пытался похитить краденый огнетушитель.