В Новосибирске для айтишников открыли 2 новых офиса

В Новосибирске IT-специалисты Совкомбанка получили два новых современных офиса.

Каждый офис занял по три этажа, их общая площадь — около 12 тысяч «квадратов». Они расположились в бизнес-центре Port i7 в Академгородке и в бизнес-центре Richmond Residence на улице Кирова.

Как сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис, для компании Новосибирская область всегда была важным регионом, в облцентре начала развиваться IT-команда банка.

Напомним, в Октябрьском районе Новосибирска, в квартале между улицами Ленинградской и Толстого, собираются построить небоскреб высотой в 180 метров — он станет самым большим за Уралом. Мэрия готова предоставить разрешение на работу.