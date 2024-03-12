В Новосибирске отремонтируют дороги к девяти больницам в 2024 году

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области, в 2024 году в региональном центре хотят отремонтировать дороги к девяти больницам и поликлиникам.

Работы будут проводить на улице Авиастроителей, которая ведет к городской клинической больнице №12. Также ремонт начнут на улице Урицкого – поликлиника №20. Помимо этого отремонтируют дороги на Писарева, 25 лет Октября, Ереванской, Героев Революции, Автогенной, Демьяна Бедного и Дачной.

«В этом году в планах по ремонту множество дорожных объектов, которые ведут к лечебным центрам и городским поликлиникам. Каждый год мы учитываем пожелания жителей и работаем над тем, чтобы маршрут до социально важных учреждений города был быстрым и безопасным», – рассказал глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский.

Напомним, что новым министром культуры НСО может стать директор краеведческого музея.