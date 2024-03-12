В Новосибирске продают «Тимирязевские сауны» за 97 миллионов рублей

Бизнес работает с 2000 года.

На сайте с объявлениями выставили на продажу «Тимирязевские сауны» в Заельцовском районе Новосибирска. Они работают с 2000 года.

Это одноэтажное задние, внутри него есть еще несколько заведений.

«В каждом номере зал, парилка, бассейн, туалет, душ, раздевалка, камин, две комнаты отдыха, ТВ, караоке. Камины можно просто топить, можно готовить пищу», — написал владелец.

Общая площадь самого здания – 293,3 квадратных метра. Есть возможность надстройки еще четырех этажей.

Бизнес оценили в 93 миллиона рублей.

Напомним, что в Первомайском районе Новосибирска продают дом со шпилем за 55 миллионов рублей.