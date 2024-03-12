В Новосибирске рассказали о способах возмещения ущерба из-за порчи имущества реагентами

Эксперт отметил, что проблема является масштабной.

Руководитель Центра защиты прав граждан Справедливой России по Новосибирской области Алексей Надежкин рассказал, что делать, если обувь, автомобиль разъедают реагенты, которыми муниципалитет посыпает дороги и тротуары.

«Здесь весьма важна экспертиза и доказанная причинно-следственная связь. Во-первых, эксперт должен установить, что коррозийные повреждения обувь или автомобиль получили именно от воздействия того реагента, который в своей работе используют дорожные службы муниципалитета», — сказал Надежкин.

Перед экспертом должны быть поставлены точные вопросы: вследствие чего возникло повреждение авто, пары обуви и т.д. От воздействия какого реагента это произошло? Также необходимо сразу обратиться в муниципалитет с запросом о том, кто содержит участки дорог, через которые гражданин регулярно ходит, и какие противогололедные реагенты используются.

«Возмещения ущерба будет возможно добиться только в том случае, если в ответе муниципалитета и в экспертном заключении о причине коррозии/порчи объекта будет фигурировать одно и то же вещество. Если заключение подтверждает правоту потерпевшего, он может обратиться в муниципалитет с заявлением о возмещении ему нанесенного ущерба», — объяснил эксперт.

Отмечается, что это масштабная проблема, и чаще всего муниципалитет будет стремиться избежать ответственности.

«Но потерпевшая сторона должна соблюсти досудебный порядок, чтобы получить официальный отказ на претензию и иметь основания для истребования компенсации через суд. Практика показывает, что в таком случае рассмотрение дела судом проходит максимально быстро. В отношении собаки или другого домашнего питомца, которого вы выгуливаете, схема схожая. Только в роли эксперта выступает ветеринар, который должен установить как объем травм животного – потерю обоняния, химические повреждения подушечек лап, так и вещество, ставшее их причиной», — подытожил Алексей Надежкин.