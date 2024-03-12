В Новосибирске с генподрядчика ЛДС требуют взыскать более 10 млрд рублей

Ответчиком является ООО «Элинальфа».

По данным из карточки арбитражного суда НСО, в Новосибирске госучреждение «Арена» обратилось в суд с исками о взыскании около 10 миллиардов рублей с генподрядчика строительства ледового дворца.

Так, «Арена» подала 10 исков, общая сумма взысканий которых составила более 10 миллиардов рублей.

Иски на 6,5 и 3,4 миллиардов рублей касаются неосновательного обогащения по госконтракту. Также часть исков касается штрафов из-за срыва сроков сдачи объекта.

Напомним, что Глава СК взял на контроль проверку по делу о детях, брошенных в квартире в Новосибирске.