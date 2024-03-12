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Авто общество

В Новосибирске за праздничные выходные сотрудники ГИБДД задержали 30 пьяных водителей

Фото: freepik

Сотрудники ГИБДД задержали 30 пьяных водителей за праздники.

По данным пресс-службы ГИБДД Новосибирска, за праздничные выходные, в период с 7 по 11 марта, сотрудники задержали 30 пьяных водителей, из которых 17 отказались от медицинского освидетельствования.

Также уточняется, что 11 водителей были задержаны за управление в состоянии опьянения, двое из которых за рулем в нетрезвом состоянии были задержаны повторно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в 2024 году произошло почти 300 ДТП.

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Валерия Митрохина
Журналист

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