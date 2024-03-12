В Новосибирске запустят производство первого российского препарата от оспы

Впервые в России появится собственный препарат от оспы, его будут изготавливать в Новосибирске.

Производством займется Новосибирский институт органической химии (НИОХ) имени Н. Н. Ворожцова СО РАН. Препарат «НИОХ-14» планируют начать выпускать уже осенью этого года, рассказала директор института Елена Багрянская. Лицензия получена.

На площадке будут выпускать несколько тонн медикамента в год,чтобы обеспечить потребность в нем всей страны.

Для запуска работ институт проведет реконструкцию производственной площадки, летом ее планируется лицензировать по международному стандарту GMP. Багрянская добавила, что здесь также возможно будет производство и других разработанных в институте препаратов.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске завершились испытания лекарства от клещевого энцефалита.