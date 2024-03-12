В Новосибирской области под стражу отправили закладчика

Закладчика поймали в Новосибирской области.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” сообщили, что в Бердске Новосибирской области был задержан местный житель, у которого обнаружили 66 свертков с мефедроном.

По данным пресс-службы УТ МВД СФО, в ходе обыска по месту жительства гражданина транспортные полицейские обнаружили еще 75 готовых к сбыту свертков с мефедроном, общая масса которых составила около 215 граммов.

В результате чего, сейчас в отношении подозреваемого следователи ЛО МВД на станции Инская возбудили уголовное дело, и на период расследования уголовного дела суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за наркотики.