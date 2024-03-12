В НСО совершенствуют эффективность пересадки костного мозга

В Новосибирской области ученые первыми в мире разрабатывают уникальную технологию в сфере трансплантации костного мозга.

Цель работы — повысить эффективность операции восстановление иммунной системы. Это позволит снизить риск развития рецидивов у пациентов с онкологией.

Во время визита в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» замгубернатора региона Ирина Мануйлова посетила молодежную лабораторию регуляции иммунного ответа. Она отметила, что благодаря областному гранту в здесь оборудовали рабочие места для талантливых молодых ученых.

Разработка новых прогностических критериев для оценки исхода трансплантации костного мозга крайне актуальна, ведь сегодня риск рецидива после операции доходит до 70 %. Планируется в качестве новых биомаркеров использовать лимфоидные клетки врожденного иммунитета и экспрессия «неклассических» молекул гистосовместимости. Оценка этих показателей позволит получить новые методы прогноза, необходимые для оптимизации лечения больных.

Ранее маммолог назвал первые признаки рака, которые игнорирует большинство женщин.