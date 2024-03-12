В НСО сведения о доходах главы сельсовета вызвали споры

В Новосибирской области прокуратура через суд требует признать незаконным решение сессии по проверке сведений о доходах и имуществе главы Барышевского сельсовета Андрея Алексеева.

По данным пресс-службы Новосибирского райсуда, речь идет о проверке достоверности предоставленных сведений о доходах и имуществе, которую провел отдел по профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства области. Глава региона отправил депутатам на рассмотрение данные о результатах проверки, где эксперты установили неполноту и недостоверность переданных Алексеевым сведениях за 2019–2021 годы.

Совет направил губернатору письмо с решением депутатов о принятии к сведению отчета главы сельсовета и об итогах проверки за прошедшие четыре года. Но суд указал, что у членов совета нет полномочий на проведение антикоррупционной проверки и оценке степени тяжести найденного нарушения, и решил удовлетворить иск прокуроров.

Ранее мы писали, что собственные доходы Новосибирской области увеличились на 16 миллиардов рублей.