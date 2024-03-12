В Ордынском районе мужчина два раза ударил ножом в ноги женщину: она скончалась

Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, прокурор Ордынского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 13 декабря 2023 года вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме в селе Верх-Ирмень, поссорился с женщиной. Она также была в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе ссоры мужчина кухонным ножом нанес лежащей на диване женщине два удара — в левую и в правую голени, тем самым повредив артерию и вену. От обильной кровопотери она скончалась в машине скорой помощи.

В данный момент уголовное дело направлено в Ордынский районный суд.

Напомним, что в Новосибирске судят полицейских, которых обвиняют в получении взятки.