В викторине «Новосибирская область в истории России» разыграют три квартир вместо двух

В викторине «Новосибирская область в истории России», которая пройдет 15-17 марта 2024 года разыграют три квартиры в Новосибирске вместо двух. Об этом сообщил организатор акции – Фонд поддержки социальных инициатив «Единство».

«Мы увидели очень большой интерес к викторине среди жителей региона. Даже сами не ожидали. Тема оказалась настолько «горячей», что викторина привлекла не только новых участников, но и спонсоров. Поэтому мы приняли решение – добавить еще один суперподарок – третью квартиру в областном центре», – рассказали организаторы.

В фонде добавили, что в Новосибирской области оказалось много неравнодушных бизнесменов, которые откликнулись на предложение поддержать проект викторины и сформировать такую внушительную линейку подарков.

Среди них – пять внедорожников «Москвич» с турбированным двигателем и максимальной комплектацией. Кроме машин, своих владельцев найдут более 350 единиц бытовой техники и электроники – это телевизоры, холодильники, ноутбуки, смартфоны и другие пожарки. Дополнительно по итогам викторины будут распределены путевки в пансионаты Новосибирской области.

Чтобы стать участником викторины, нужно ответить на пять вопросов специальной анкеты. Бланки могут выдать на работе, принести волонтеры, а также есть возможность взять их самим в пунктах выдачи до 14 марта. Для этого нужно зайти на сайт www.nskviktorina.ru, открыть вкладку «Вопросы», найти на карте удобный пункт, прийти туда и забрать анкету с уникальным номером.

После нужно зарегистрироваться на сайте викторины, указав свой номер телефона. С 15 по 17 марта в пункте вблизи избирательного участка опустить анкету в специальную урну. Если вы принимаете участие в голосовании дистанционно, на «Госуслугах», то нужно сделать фото или скриншот экрана о том, что ваш голос принят, и загрузить его на сайте викторины. В обоих вариантах главное – не забыть сохранить бумажный отрывной купон до распределения подарков. Номера анкет победителей викторины опубликуют на сайте www.nskviktorina.ru и в социальных сетях акции 15,17 или 18 марта.