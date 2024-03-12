Великий пост-2024: когда начинается, что можно есть, календарь питания

Семь недель длится Великий православный пост. Период с 18 марта по 4 мая 2024 года подразумевает пищевые и духовные ограничения.

Особенно сложно приходится в самый строгий пост Православного календаря начинающим. Российские священнослужители рекомендуют им за советом и планом питания обратится в ближайший храм. Если такой возможности нет, то воспользуйтесь краткими инструкциями по прохождению Великого поста от портала «Сиб.фм».

Любой православный пост зиждется на трёх столпах: строгая диета, молитвы, прощение обид. К первому из них – больше всего вопросов у мирян. Ниже публикуем основные правила питания.

Первая неделя с 18 по 24 марта: в «чистый» понедельник — только вода; во вторник – хлеб и вода; в среду и четверг — сырые продукты и блюда из них (без масла); в пятницу — вареная пища без масла; в субботу и воскресенье — вареная пища с растительным маслом.

Вторая неделя с 25 по 31 марта: понедельник — сырые продукты и блюда из них без масла; вторник и четверг — вареная пища без масла; среда и пятница — сырые продукты и блюда из них без масла; суббота и воскресенье — вареная пища с растительным маслом, вино.

Третья неделя с 1 по 7 апреля: понедельник, среда и пятница — сырые продукты и блюда из них без масла; вторник и четверг — вареная пища без масла; суббота и воскресенье — вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино.

Четвёртая неделя с 8 по 14 апреля: повторяет меню предыдущей недели.

Пятая (с 15 по 21 апреля) и шестая (с 22 по 28 апреля) недели повторяют меню первой и второй недели.

Седьмая неделя с 29 апреля по 4 мая или Страстная седмица: во все дни разрешено сухоядение, а в пятницу нельзя есть до торжественного выноса «плащаницы» во время вечерни.