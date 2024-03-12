Виновата Ивлеева? Анна Асти приостановила концерты из-за операции, но фанаты считают, что из-за голой вечеринки

Анна Асти объявила о приостановке концертов, покидая сцену со слезами на глазах. Певица извинилась перед своими поклонниками и откровенно рассказала о причинах временной паузы в концертном графике.

В соцсетях она заявила, что это связано с ее здоровьем. По её словам, в январе ей сделали операцию на обеих ступнях и она до сих пор не полностью восстановилась.

Певица призналась, что из-за сильной боли в ноге ей нельзя работать на полную мощность и выдерживать двухчасовые концерты. Анна извинилась за неудобства и заверила, что билеты останутся действительными. Ближайшие коцнерты в апреле.

Певица страдает от редкого заболевания Келлера 2, которое вызывает дегенерацию кости стопы и нарушение кровообращения. Планировалось, что она вернется в Россию в марте. Новосибирск не был включен в гастрольный тур Асти, хотя она посетила город в ноябре прошлого года. Анна Асти также является музой и вдохновением для бара "Сплетни by Anna Asti", который открылся в сентябре.

Однако фанаты считают, что приостановка её концертов может быть связана из-за участия в голой вечеринке у Насти Ивлеевой.