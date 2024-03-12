Жителей Томска будут судить за неуплату таможенных платежей на сумму 2,6 миллионов рублей

Инцидент произошел в 2020 году.

Томский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в уклонении от уплаты взимаемых с физического лица таможенных платежей.

По версии дознания, в 2020 году они организовали ввоз автомобиля иностранного производства на территорию страны через таможенную границу, но под видом запасных частей и агрегатов транспортных средств. Они также представили фиктивные документы от юридических лиц о стоимости и цели использования товара.

Так, они уклонились от уплаты таможенных платежей на 2,6 миллионов рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что в Новосибирской области под стражу отправили закладчика.