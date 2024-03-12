Жительница Кемерово купила автомобиль в Новосибирске по поддельному паспорту

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, районный суд города вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Кемерово. Ее признали виноной в мошенничестве в особо крупном размере.

Было установлено, что женщина через интернет приобрела поддельный паспорт и водительское удостоверение. В ноябре 2021 года она с целью оформления автокредита предъявила в автосалоне и банке эти документы, а также предоставила ложные сведения о своей личности, трудоустройстве, материальном положении.

11 ноября 2021 года после одобрения кредитной заявки в автосалоне в Новосибирском районе она получила автомобиль «Митсубиши Паджеро Спорт Кю Икс» 2021 года выпуска, на котором уехала из салона, не планируя погашать долг.

Так, подсудимая путем обмана похитила денежные средства в сумме на 3,4 миллионов рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательный сроком на 3 года.

Напомним, что шестиклассникам из Кемерово стало плохо после прививки.