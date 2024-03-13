78% работающих новосибирцев негативно относятся к зарплатам в конверте

13 марта 2024 год – Столкнувшись с «серой схемой» оплаты труда, четверть (26%) опрошенных сотрудников новосибирских компаний решили бы уволиться, а 22% обратились бы в контролирующие органы. Такие данные следуют из результатов опроса* Аналитического Центра Консоль. Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).

Большинство респондентов стремятся избежать неофициального трудоустройства из страха быть обманутыми. Каждый второй опрошенный из Новосибирска признался, что сталкивался с манипуляциями и шантажом со стороны работодателя, финансовые обязательства которого не были до конца описаны в трудовом договоре. Чаще всего недобросовестные наниматели угрожали задержкой (31%) или лишением (19%) заработной платы. Реже всего работодатель прибегал к шантажу испорченной репутацией (5%).

Интересно, что женщины чаще мужчин сталкиваются с шантажом на работе (52% против 47% соответственно), при этом вторые на 22% реже самостоятельно предлагали работодателю оплату не по договору.

Зарплату в конверте выдают за “компромисс”. Участники опроса Консоль.Про из Новосибирска отметили среди популярных причин серых зарплат стремление работодателя оценить способности специалиста до включения в штат (21%) и попытку увеличить реальное вознаграждение сотруднику после вычета налогов (29%). 44% сотрудников, в свою очередь, тоже готовы решиться на неофициальную зарплату, чтобы присмотреться к работодателю. Хотя более подходящим режимом для тест-драйва отношений с потенциальным работодателем 19% опрошенных считают самозанятость.

«За выплату «серой зарплаты» работодателя могут привлечь к разным видам ответственности. Например, штраф в размере 20% от неудержанной или неуплаченной суммы НДФЛ по п.1 ст.123 НК РФ. За умышленную неуплату суммы страховых взносов грозит штраф в размере 40% по п.3 ст.122 НК РФ. За искажение показателя бухгалтерской отчетности более чем на 10% компанию могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (п.1 ст.15.11 КоАП РФ). Кстати, с 1 марта налоговики начнут передавать в межведомственные комиссии по легализации занятости сведения, которые свидетельствуют о серых выплатах в компании. Информационные ресурсы ФНС позволяют выявлять такие риски», –– отмечает главный юрист Консоль. Про Арина Юсупова.

Большинство новосибирцев негативно относятся к неофициальному трудоустройству и серым схемам оплаты труда. Треть (35%) опрошенных не хотела бы связывать свою деятельность с такой компанией, а 44% уверены, что подобные действия недобросовестных предпринимателей подрывают экономику страны. Каждый третий считает зарплату в конверте приемлемой только при наличии выгоды для сотрудника. А 32% ни при каких обстоятельствах не согласится на неофициальное устройство.