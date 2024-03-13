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общество

Эксперт Богачев назвал правила безопасного загара в момент солнечной активности

Freepik, authors: RapidEye

По мнению специалиста, во время солнечных вспышек лучше уйти на некоторое время в тень.

Астрофизик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Сергей Богачев рассказал в беседе с Pravda.Ru, как правильно загорать во время солнечных вспышек. Так, по словам специалиста, в этот период фиксируется максимальное ультрафиолетовое излучение, поэтому следует заранее обезопасить себя.

Ученый отмечает, что во время большого выброса поток вредного излучения от Солнца возрастает примерно на 10-15%. Более того, его рост продолжается только во время вспышки.

Богачев рекомендует в такие периоды временно прервать процесс принятия солнечных ванн и уйти в тень. Как правило, продолжительность большинства вспышек — менее часа. Затем это явление может спровоцировать на Земле магнитные бури, но загорать при этом уже можно спокойно.

Напомним, в Сибири наступит метеорологическая весна в середине марта.

#здоровье #Солнце #загар #опасность
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Дарья Бочкун
журналист

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