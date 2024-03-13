Глава Новосибирска возмущен пробками на Октябрьском мосту

Из-за строительства Октябрьского моста возникают пробки в Новосибирске.

На совещании в мэрии Новосибирска врио мэра Олег Клемешов высказал свое недовольство по поводу темпа ремонта Октябрьского моста и поручил разобраться с пробками, возникшими на нем.

По его словам, на перекрытой части Октябрьского моста работает один бетонолом, при этом мусор рядом не вывозят.

Также сообщается, что несколько дней назад на мосту перекрыли полосу по направлению с левого берега на правый на 7 месяцев и после сужения на участке образовалась глухая пробка.

Врио мэра отметил, что согласие на перекрытие полосы давали при условии, что заниматься ремонтом будут почти круглосуточно, однако эти условия не выполняются.

Сейчас он дал поручение заместителю начальника дептранса поставить ситуацию на контроль и решить, какие можно принять меры, чтобы уменьшить затор.

Напомним, что на Октябрьском мосту в Новосибирске 11 марта образовалась пробка из-за ремонта.