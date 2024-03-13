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общество

Иностранцам могут запретить работать в такси по Новосибирской области

Фото: freepik

Запретить работать иностранцам в такси по Новосибирской области предлагает Минтруда.

На портале «Электронная демократия» выставлен проект постановления губернатора на антикоррупционную экспертизу о запрете привлечения иностранных граждан на работу в легковых такси. Данное предложение было выдвинуто Министерством труда и социального развития Новосибирской области.

Одним из предложений проекта решения является запрет на использование иностранных граждан в торговле напитками и табачными изделиями. Обсуждение документа будет продолжаться до 24 марта текущего года.

Напомним, что семье новосибирцев угрожают мигранты, открывшие по соседству СТО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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