Иностранцам могут запретить работать в такси по Новосибирской области

Запретить работать иностранцам в такси по Новосибирской области предлагает Минтруда.

На портале «Электронная демократия» выставлен проект постановления губернатора на антикоррупционную экспертизу о запрете привлечения иностранных граждан на работу в легковых такси. Данное предложение было выдвинуто Министерством труда и социального развития Новосибирской области.

Одним из предложений проекта решения является запрет на использование иностранных граждан в торговле напитками и табачными изделиями. Обсуждение документа будет продолжаться до 24 марта текущего года.

Напомним, что семье новосибирцев угрожают мигранты, открывшие по соседству СТО.