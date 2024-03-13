Интернет или жизнь – незаконное размещение оптического кабеля на опорах ЛЭП может привести к авариям

На территории Новосибирской области энергетики все чаще фиксируют факты незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. Только за последние 3 года специалисты АО «РЭС» выявили более 2000 км оптоволокна, смонтированного на энергообъектах самовольно.

Очередные нарушения персонал крупнейшей электросетевой компании региона выявил в селе Купино. Оборудование компании НСО Телеком было смонтировано на опорах ЛЭП самовольно, без получения у энергетиков технических условий и без согласования проектной документации. Стоит отметить, что этот же провайдер ранее допускал подобные нарушения и в других райцентрах – Каргате и Чулыме. При этом все уведомления о необходимости демонтажа незаконно размещенного кабеля нарушитель не просто игнорирует, а всячески препятствует исполнению этих законных требований. В ход идут все возможные инструменты – от организации массовых собраний якобы недовольных местных жителей до привлечения органов правопорядка под надуманным поводом угрозы имуществу. Но почему-то недобросовестный провайдер предпочитает умалчивать о реальном повреждении объектов энергетиков после самовольного монтажа ВОЛС.

И данный случай, к сожалению, далеко не единичный. В погоне за расширением зоны покрытия многие недобросовестные провайдеры идут на откровенное нарушение закона и даже не задумываются о последствиях своих действий для региона в целом и для простого пользователя в частности. А ведь незаконный подвес кабеля угрожает надежности электроснабжения и устойчивости связи, потому что:

-при самовольном монтаже ВОЛС операторы связи не учитывают техническое состояние опоры ЛЭП и дополнительные нагрузки на конструкцию (весовые, ветровые, гололедные и т.п.), а чаще всего протянутый кабель вообще уменьшает габарит (расстояние от провода до земли), что может привести к повреждению ЛЭП и аварийным ситуациям вплоть до обрыва проводов и электропередачи, и связи;

-стороннее оборудование, размещенное без учета рекомендаций энергетиков, затрудняет работы по плановому обслуживанию и устранению аварий в электросетях, что также негативно сказывается на электроснабжении потребителей;

-сами монтажники в прямом смысле рискуют жизнью, устанавливая телекоммуникационное оборудование на опорах действующих ЛЭП, которые находятся под напряжением;

-самовольно проложенное оптоволокно должно быть демонтировано, и тогда все пользователи, подключенные к недобросовестному провайдеру, просто останутся без интернет-соединения, а это не только рядовые граждане, но и социально значимые учреждения, системы жизнеобеспечения и другие важные объекты, чьё полноценное функционирование станет затруднительным без устойчивого сигнала;

-когда нарушители всячески уклоняются от самостоятельного демонтажа незаконных подвесов, эти работы вынуждены проводить энергетики, для чего им приходится отвлекать персонал и технику с плановых работ по обслуживанию электросетей и обесточивать линию, что причиняет неудобства местным жителям.

Особенную актуальность риски нарушения электроснабжения и прерывания связи приобретают накануне выборов Президента Российской Федерации. Ведь полноценное функционирование избирательных участков на территории области, а также дистанционное электронное голосование невозможны без электричества и устойчивого интернета.

При этом энергетики открыты к конструктивному диалогу с провайдерами, готовыми выстраивать свою работу в цивилизованном правовом поле. Тем более для легализации взаимоотношений операторам связи нужно выполнить всего лишь несколько простых действий:

-направить заявку на info@eseti.ru о предоставлении доступа к воздушным линиям электропередачи с целью размещения линий связи;

-получить в сетевой организации технические условия, удостоверяющие наличие технической возможности для подвеса,

-согласовать техническую документацию, подтверждающую безопасность совместного функционирования линий электропередачи и линий связи,

-заключить договор о предоставлении права доступа к объектам электросетевого хозяйства.

После завершения несложных организационно-технических мероприятий подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности.