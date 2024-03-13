Коллекцию фототехники, которой пользовались железнодорожники на протяжении века, представили в выставочном центре истории ЗСЖД

В выставочном центре Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске открыли новую витрину — в качестве экспонатов представили около 20 фотоаппаратов, с помощью которых работники железной дороги могли запечатлеть этапы развития магистрали с начала XX века.

Один из самых ценных экспонатов – немецкий складной фотоаппарат «Agfa Jsolar» 1920 года. В числе экземпляров — фотоаппарат ФЭД-2, принадлежавший легенде Западно-Сибирской железной дороги Петру Филипповичу Мысику, фотоаппарат ФЭД-3, которым делал снимки основатель музея железнодорожной техники на станции Сеятель Николай Архипович Акулинин.

Помимо фотоаппаратов, в коллекции есть фотоувеличители, кинокамеры, кинопроектор. Экземпляры сгруппированы по временным периодам. 50-60 годы представлены фотоаппаратами марок: «ФЭД», «Зенит», «Чайка». 70-80-е — коллекцией пленочных кинокамер. 90-е, начало 2000-х стали эпохой пленочных фотоаппаратов и видеокамер.

Коллекция фототехники сформировалась благодаря ветеранам-железнодорожникам, родственникам работников Западно-Сибирской магистрали. Несколько экземпляров в выставочный центр истории железной дороги передали жители города.