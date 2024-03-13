Новосибирск лидирует по объёмам доставки еды на дом среди регионов Сибири

Руководитель центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаил Космынин рассказал о положении дел в сфере гостеприимства, мерах поддержки предпринимателей и мероприятиях.

— Михаил Викторович, как можно оценить положение отрасли гостеприимства в Новосибирской области?

— В целом по рынку мы наблюдаем рост среднего чека и увеличение числа посетителей как в сфере общепита, так и в отелях. Тренд подтверждается статистикой. В новом отчете Банка России «О региональной экономике: комментарий ГУ» сообщается, что посещаемость новосибирских кафе и ресторанов быстрого питания остается на высоком уровне. Только с июля по декабрь 2023 года объем услуг кафе и ресторанов в Сибирском федеральном округе увеличился на 7%. Рост ожидаем и в текущем году.

Все более явным становится тренд на доставку готовой еды — как по всему СФО, так и в Новосибирской области, которая с 2022 года удерживает первое место в округе в сегменте доставки. При этом по стране Новосибирск стал третьим городом-миллионником по количеству кафе и ресторанов, предлагающих доставку блюд.

Гостиничный бизнес также растет. Россияне переориентируются на внутренний туризм. Только за последние 6 лет вполовину увеличилось количество гостей Новосибирска. При этом региону есть куда развиваться в плане увеличения номерного фонда. Уже сейчас аналитики констатируют недостаток отелей. В Новосибирске и области представлено несколько крупных гостиничных предприятий, которые собирают большую часть выручки. Видим большой потенциал в развитии загородных гостиничных комплексов и небольших семейных отелей с уклоном в агротуризм в районах Новосибирской области.

— Насколько предприниматели видят перспективы развития собственного дела в отрасли гостеприимства?

— На уровне центра «Мой бизнес» НоReСа мы считаем актуальным направлением для развития предпринимателей. Среди наших клиентов — получателей господдержки есть примеры, когда бизнес идет по пути развития локальных концепций в сфере гостеприимства. Например, семья Романовых из села Локти Мошковского района долгие годы развивает медовое хозяйство. Сейчас они активно прорабатывают направление агротуризма: реализуют проект «День на пасеке», когда гости погружаются в будни пасечника. Также в планах строительство гостевого дома, где туристы смогут оставаться на несколько дней.

В центре «Мой бизнес» предприниматели изготовили рекламные материалы на условиях софинансирования, также регулярно получают бесплатные консультации экспертов по широкому кругу вопросов.

— Какие меры поддержки существуют для молодых предпринимателей сферы гостеприимства?

— Наши базовые программы универсальны и подходят для всех секторов экономики. Для молодых предпринимателей в центре «Мой бизнес» ежемесячно проходит масштабная обучающая программа «Азбука предпринимателя». Совместно с экспертами слушатели разбираются в ключевых темах построения бизнеса: от правовых вопросов до вопросов позиционирования, маркетинга, поиска инвестиций.

Также в Новосибирской области молодые предприниматели могут претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. Конкурс проводится ежегодно региональным Минпромторгом. Количество получателей гранта строго ограничено.

Для предпринимателей сферы гостеприимства центр «Мой бизнес» предлагает господдержку по широкому спектру направлений: от правовых консультаций до автоматизации бизнеса. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования, что является хорошим подспорьем для начинающих предпринимателей на старте.

Для сектора НоRеСа мы организуем массу образовательных событий, которые помогают не только настроить бизнес-процессы и продажи, но и углубиться в тонкости приемов высоких гостей и этикета.

— Какие мероприятия проводит центр «Мой бизнес» для предпринимателей сферы гостеприимства (встречи, мастер-классы, конкурсы и так далее)? Бывает ли, что от желающих участвовать нет отбоя?

— Обучающие программы центра «Мой бизнес» пользуются большим спросом у представителей сферы гостеприимства, часто заявок так много, что мы бываем ограничены в посадочных местах на мероприятии. Поэтому рекомендуем следить за анонсами обучения в наших соцсетях или на сайте и своевременно регистрироваться на программы.

Мы видим запрос предпринимательского сообщества, поэтому организуем тематическое обучение именно для представителей сферы НоReСа. На площадке центра проходят тренинги по сервису и этикету, организации ресторанного бизнеса. В качестве спикеров приглашаем признанных авторитетов в сфере гостеприимства Новосибирской области. Например, недавно на нашей площадке с бизнес-стендапом выступала Наталья Ильина, владелец и основатель одного из самых известных ресторанов Новосибирска «Библиотека».

Также мы проводим тренинги общей направленности, например, о продажах, коммуникации с клиентом, маркетинге, которые будут полезны любому бизнесу и НоReСа в частности.

Дополнительно мы организуем циклы гастрономических мастер-классов на площадке «Гастроинкубатора», где под руководством опытных шефов предприниматели могут примерить на себя роль повара, кондитера или пекаря и, возможно, начать развиваться в этом направлении.

— Какие ключевые изменения произошли в законодательстве в 2024 году, на которые предпринимателям стоит обратить пристальное внимание?

— Законодательство действительно совершенствуется ежечасно. Мы рекомендуем актуализировать информацию компаний в части правил и норм СанПин: некоторые пункты больше не действуют, новые же следует учесть при организации работы предприятия.

Из нововведений также отметим налоговую льготу: с 1 января 2024 года общепит может претендовать на освобождение от уплаты НДС при соблюдении ряда условий.