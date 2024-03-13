Национальные ценности обсудили на форуме «Единство народа» в Новосибирске

В Новосибирске представители местного отделения политической партии «Единая Россия» организовали форум «Единство народа.

На мероприятии собрались депутаты, активисты, молодогвардейцы. Они поговорили о национальных и семейных ценностях.

«Сегодня Новосибирская область — это перспективный регион, у которого есть значительный ресурс для динамичного развития. Мы работаем одной сплоченной командой на всех уровнях и во всех направлениях», — сказал секретарь Новосибирского регионального отделения партии, губернатор региона Андрей Травников.

Сенатор от области Александр Карелин подчеркнул важность таких человеческих качеств как любовь к родине, честь, отвага, трудолюбие.

Ранее мы рассказывали, что почти три тысячи жителей региона стали участниками форума волонтеров «Тыл — для Победы!».