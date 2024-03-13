Нацпроект помог многодетным новосибирцам погасить ипотеку

Анна и Андрей Дюковы из Новосибирска стали родителями третьего ребенка и получили областной капитал, позволивший закрыть ипотек.

В регионе ощутимую поддержку по нацпроекту «Демография» получают именно родившие третьего ребенка. Это 146 тысяч рублей областного семейного капитала, а если родителям на этот момент нет 35 лет, то им положена губернаторская выплата — 19,8 тысячи рублей. Дюковы получили все эти суммы и вложили их в ипотеку.

Оформить пособия можно через Госуслуги. За время реализации нацпроекта «Демография» 13,8 млн семей получили маткапитал, 927 тысячи улучшили жилищные условия по «Семейной ипотеке».

Напомним, в этом году материнский капитал от государства составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго.