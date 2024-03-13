Не менее 11 ударов ножом: Жителя Новосибирска обвиняют в убийстве

Свою вину он признал.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, прокурор Кировского района города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

По версии следствия, 14 июля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился по телефонному звонку со своим знакомым. После этого мужчина приехал на такси к дому потерпевшего и через открытое окно на кухне проник в его квартиру.

В ходе ссоры обвиняемый нанес мужчине не менее 11 ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Напомним, что под Новосибирском в подвале дома нашли мёртвого ребёнка многодетной матери.