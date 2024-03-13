Новые отставки чиновников и топ глобальных проблем. Мэр Томска Дмитрий Махиня дал первое эксклюзивное интервью

Глава Томска Дмитрий Махиня дал эксклюзивное интервью медиахолдингу Сиб.фм Group. Читайте о том, почему в регионе сложилась напряжённая политическая обстановка, что ждёт жителей на юбилей города и о чём мечтает мэр.

Глобальные томские проблемы

— Дмитрий Александрович, в сентябре 2023 года вас назначили главой Томска. Какие основные направления работы вы можете отметить, на чём сконцентрировали внимание?

— Сначала необходимо было погрузиться в городскую проблематику, понять её особенности. Чтобы узнать о глобальных томских проблемах, чем дышит город, за первые три месяца работы я провёл десятки встреч с жителями всех районов, включая пригородные территории. По итогу встреч мы сформировали топ глобальных томских проблем.

Первая — мусор. Был сложный период осенью, много жалоб от томичей. Мы много уделяли внимания на первом этапе этой проблеме. С помощью губернатора закупили дополнительные мусоровозы, нашли новых субподрядчиков. На данный момент ситуация уже значительно улучшилась.

Вторая существенная проблема в Томске — раскопки. Я когда услышал это слово, а оно звучало часто, не сразу понял, о чём идёт речь. Думал, Томск — город исторический, может быть, археологи что-то раскапывают. А оказалось, что роют представители РТС, Водоканала и других ресурсоснабжающих организаций. Инженерные сети в городе крайне изношены, много аварий, порывов, соответственно, по всему городу ямы и котлованы. Коммунальщики не успевают устранить одну аварию, как появляется другая. Мы начали работу с ресурсоснабжающими организациями по вопросу безопасности коммуникаций, потому что осенью были ситуации, когда люди и машины проваливались в ямы. Решили изменить нормативные требования к ограждению, поскольку прежние были неисполнимы. В целом проблема всех этих раскопок — изношенная инфраструктура, и эти моменты надо решать.

Третья проблема — общественный транспорт. Откровенно говоря, в Томске он хуже, чем в Новосибирске, Омске, Кузбассе. Ходят старые ПАЗы, жители жалуются на нарушение графиков движения, есть брошенные маршруты.

Четвёртая проблема — ветхое жильё, объекты деревянного зодчества. С одной стороны, в городе много домов, которые нужно сохранять и восстанавливать. Таких объектов более тысячи. С другой стороны, реализуемые программы не позволяют восстанавливать все дома. По возможности выделяем деньги из городского бюджета, в этом году направили около 20 млн рублей на консервацию и сохранение объектов. Но, конечно, этого не достаточно. Нужна областная и даже федеральная программа, которая позволит сохранить деревянное зодчество. Сейчас же ситуация в Томске очень непростая. Свободной земли в центре практически нет, негде строить детские сады, школы. При этом вдоль главных улиц стоят полуразрушенные здания, и средств для их восстановления у города нет и в ближайшее время не появится. Я однозначно за сохранение деревянного зодчества, это душа Томска, и сделаю все, что смогу, чтобы найти на это средства. Но, на мой взгляд, восстановить тысячу домов – нереальная задача. Думаю, этот вопрос надо выносить на общественные обсуждения.

Пятая проблема — строительство жилья. В Томске цены на покупку и аренду квартир выше, чем в Новосибирске, потому что у нас меньше предложений на рынке недвижимости. Не хватает в городе крупных федеральных застройщиков, которые возводят объекты в том же Новосибирске. При этом нам надо возводить и социальные объекты. А это уже бюджетные средства. Эти процессы нужно синхронизировать.

— В Томске наблюдается нехватка спортивных объектов. Как власти планируют решить эту задачу?

— Действительно, наблюдается недостаток спортивных объектов. В Томске нет полноценного муниципального ледового дворца, комплексов для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола. Футбольный стадион в центре города представляет собой недострой. В результате, в отличие от Новосибирска, Омска, Красноярска, наш город не участвует в чемпионатах. Это, конечно, не идёт в плюс имиджу Томска. Решения есть, и ими сейчас активно занимается команда мэрии совместно с областной администрацией. Большие надежды мы связываем с межвузовским кампусом. Общий объём инвестиций в этот проект — около 55 млрд рублей. Создание кампуса повлечёт за собой развитие восточной части города — строительство и ремонт дорог, инженерных коммуникаций, социальных объектов.

Также на уровне президента России Владимира Путина принято решение о строительстве в Томске третьего моста через Томь. Год назад из-за ремонта Коммунального моста город пережил транспортный коллапс. Строительство нового сооружения позволит значительно разгрузить транспортные потоки, в какой-то мере избавиться от пробок на дорогах. Думаю, что Томску необходим новый Генеральный план, и работа над этим фундаментальным документом ведётся. Поэтапно будем решать все проблемы, имеющиеся в городе, — и глобальные, и локальные.

Политика и отставки

— Политическая ситуация в Томске долгое время не уходит со страниц СМИ. Связано это с множеством уголовных дел, где замешаны в том числе ваши предшественники. Как можете охарактеризовать политическую ситуацию в регионе, тяжело ли работать в такой обстановке?

— Политическая ситуация в Томске непростая. Зачастую город появляется в федеральной информационной повестке с разными громкими инфоповодами во властных структурах, в том числе это связано и с уголовными делами моих предшественников. Я иногда шутил и говорил, что в Омске у меня такой же бэкграунд был с предшественниками. Некоторые руководители департаментов были осуждены, поэтому ничего нового не увидел.

Я юрист по образованию, законы хорошо знаю. В Омске занимался вопросами, которые находятся в зоне риска для муниципальных руководителей — имущественные отношения, проблемы с застройкой. Привык действовать исключительно в правовом поле, опираться на законы при принятии решений. Это, конечно, нелегко, потому что часто возникают ситуации, которые не урегулированы законодательством или имеют двоякое толкование. Иногда ко мне на личный приём приходят люди, которые десятилетиями не могут решить частный вопрос из-за запятой в законе или правовом акте. На уровне муниципалитета таких проблем множество. Но у меня правило: если не знаешь, как поступить – поступай по закону.

— После изменения системы выборов мэра в Томске теперь вас принято называть сити-менеджер или глава города. Какое название вам ближе?

— Политика немного отвлекает от хозяйственных дел. Руководитель муниципалитета должен решать задачи города в первую очередь. Нормально воспринимаю слово «сити-менеджер», но оно иностранное. Глава города, глава администрации —вот так нормально. На самом деле, хоть горшком назови. Есть задачи, которые в законодательстве определены на уровне местного самоуправления. Мы их и решаем, а названия любые могут быть.

­— Как известно, Томск — город не только студенческий, но и сильно политизированный. В этом году планируются ли отставки в мэрии?

— Кадровые решения, которые я уже принял, известны широкому кругу. Большинство руководителей и заместителей департаментов места сохранили. С некоторыми мы поняли, что не сработаемся, и попрощались. Нескольких коллег я позвал на работу из Омска после своего назначения. Сейчас проходит кадровый конкурс. Хочу посмотреть людей вообще не из команды, но неравнодушных и готовых поработать на благо муниципалитета. Знаю, что заявки поступили. Видимо, жители города тоже связывают это с определённым обновлением команды, изъявляют желание поработать. В том числе рассматриваю и знаю, что есть кандидаты, желающие переехать из других городов. На сегодняшний день муниципальная служба — не очень благодарная отрасль и по зарплате, и по уровню ответственности, поэтому иногда назначая заместителей говорю: «Денег обещаю не много, а приключений достаточно».

Формирование команды мэрии не закончилось. Сейчас вакантная ставка первого заместителя мэра, заместителя мэра по экономическому развитию, главы Кировского района, заместителей глав районов и начальников департаментов. Поэтому продолжается процесс. За полгода, я думаю, окончательно сформируем команду.

— Планируете ли вы расформировать или объединить департаменты?

— Да, работа такая ведётся. В первую очередь мы создаём департамент жилищной политики. В этом есть объективная потребность. Я посмотрел, как работает система, и увидел полный архаизм. Вопросы обеспечения прав граждан находятся в разных районах. Должен быть единый учёт, единая политика по распределению. Сначала с этим столкнулся, когда были пожары, нужно было предоставлять маневренный фонд, и получается, только тот глава, на территории которого произошло ЧП, решает этот вопрос, хотя у другого могут быть в это время свободные помещения.

Во-вторых, почему назрела необходимость создания такого департамента? Это существенное кратное финансирование со стороны федерального центра на расселение. Здесь нужны рабочие руки и централизация процессов. Ряд полномочий, которые мы из районов забрали, перейдут в департамент жилищной политики.

С другой стороны, вижу, выпал блок работы с киосками, иными НСТО, а это как раз полномочия районов. Во-первых, нам нужно установить единый стиль НСТО, здесь мы отстаём от ряда городов. Это формирует визуальный шум и ощущение рынка хаотичного. Общие требования и все полномочия главам перейдут по регулированию этой деятельности. Сейчас они перераспределены между главами, департаментом муниципальной собственности, департаментом архитектуры. Это будет зона ответственности глав районов.

— В начале нашего разговора вы сказали, что вас поразили горы мусора в городе. Планируется ли смена руководства «Спецавтохозяйство Томска»?

— Примерно так руководство УМП «Спецавтохозяйство» и ставили перед фактом: не справится с проблемой — будет смена. На данный момент справляются. Точечные моменты остаются, но острой проблемы с мусором в городе сейчас нет. Нашли технологичные процессы, синхронизировали работу. Поэтому пока смена руководства не планируется.

Поддержка при СВО

— Какие меры поддержки сегодня актуальны в Томске для бойцов СВО и членов их семей?

— В конце прошлого года мы ввели бесплатный проезд на городском электрическом транспорте для детей участников СВО до 18 лет. Зачисляем во внеочередном порядке детей в школы и детсады. Такие направления уже выданы 68 семьям. Обеспечиваем питанием детей в образовательных учреждениях. На сегодня эту меру поддержки получают 653 томича. Организуем бесплатный отдых в летних лагерях. Освобождаем от платы за детский сад семьи, у которых кормилец находится в зоне СВО. На сегодня 657 детей освобождены от неё. Управление соцполитики в прямом контакте с семьями бойцов, старается во всем помочь, точечно решить возникшие проблемы.

Администрация Томска активно взаимодействует с филиалом Фонда «Защитники Отечества» по решению межведомственных вопросов, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, а также по переобучению и трудоустройству ветеранов.

За счет средств областного бюджета также работает ряд мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Это единовременная выплата гражданам, призванным на военную службу, материальная помощь семьям мобилизованных, а также выплаты раненым 300 000 рублей и семьям погибших 1 млн рублей.

Транспортная концепция и дороги

— Ремонт и строительство дорог. Какие объёмы планируются на этот год и каков объём финансирования?

— В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать пять объектов улично-дорожной сети — проспекты Фрунзе и Академический, улицы Интернационалистов, Белинского (от Никитина до Усова), Вокзальную.

Объём финансирования составляет 923 млн рублей. 323 млн рублей — местный бюджет, 600 млн рублей — областной.

На пяти объектах запланировано проведение комплекса работ — ремонт бортовых камней, технических тротуаров, установка люков инженерных коммуникаций плавающего типа, частичный ремонт пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе осевых линий термопластиком.

По ремонту дорог второй и третьей категорий в этом году запланированы работы по ул. Транспортной, Ильмера, Кутузова, пер. Курганскому и Светлому, ул. Алтайской, Котовского, Никитина, Королева, Континентальной, Дизайнеров – участками. Объём финансирования составляет 547 млн рублей. В том числе 520 млн рублей — областной бюджет, а 27 млн рублей — городской.

— В Томске из года в год обсуждают транспортную концепцию города. Что для этого необходимо сделать?

— Реализация концепции развития транспорта напрямую зависит от финансирования, при этом мы понимаем, что эта сфера особенно важна горожанам. Мэрия Томска проводит мероприятия по поддержке и развитию электротранспорта — обновление подвижного состава, ремонт трамвайных путей и т. д.

Департамент городского хозяйства разрабатывает в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры концепцию новой маршрутной схемы. Работа велась весь прошлый год, учтены исследования, которые сделаны, в том числе, московскими специалистами. Больших изменений не планируется, всё направлено на улучшение транспортной доступности.

— Кстати, о пробках. Есть ли пути решения проблемы?

— В Томске большая часть дорог четырёхполосные и узкие. Много жалоб из микрорайона Зеленые горки и прилегающих улиц. Там плотная застройка. Одно дело, когда дорога узкая и её можно расширить. Но зачастую такой возможности нет. Продумываем, как решить эту задача с помощью обновлённой транспортной схемы.

— Какое количество общественного транспорта планируется закупить в этом году?

— Мы закупили пять новых трамваев. Заключён договор лизинга, но понятно, что такого количества новых трамваев недостаточно. К сожалению, в городе не сохранился муниципальный автобусный парк, поэтому напрямую финансировать из бюджета и покупать новые автобусы мы не имеем возможности, можем сосредоточиться только на электротранспорте.

Мы пока с коллегами из областной администрации принимаем решение, что нам делать через год с общественным автобусным транспортом, который сейчас расторгован на частных перевозчиков. Надо определиться с новой маршрутной сетью на следующий год, с новыми лотами, какие мы установим требования к перевозчикам, соответственно, если мы вводим другие требования к качеству автобусов, надо просчитывать экономику, потому что это повлечёт увеличение оплаты за проезд. Мы понимаем, что плата за проезд стала больше, но жители получают новые качественные автобусы. Я изучал этот опыт, ездил по городам, где встречался с крупными игроками. Либо заходит крупный оператор, который берёт все лоты, но здесь без вливания бюджетных средств это реализовать невозможно, поскольку экономика только за счёт поднятия тарифа не покроет полное обновление автопарка. Тогда тут должны быть субсидии городскому перевозчику на компенсацию этой разницы.

— Планируется ли в этом году повышение стоимости проезда в общественном транспорте?

— Сегодня стоимость проезда в автобусах составляет 27 рублей, в электротранспорте — 25 рублей. Учитывая бюджетную поддержку, в трамваях и троллейбусах предусмотрены льготные проездные. В 2023 году перевозчики подали заявление на пересмотр тарифов. Вопрос находится на стадии согласования.

В последнее время перевозчики столкнулись с серьёзными трудностями. Сначала коронавирус и ограничение для передвижения населения, что привело к снижению пассажиропотока и рентабельности на 30–40 %. А с началом СВО западные санкции привели к резкому кратному росту цен на новый подвижной состав и запчасти.

Ситуацию осложнил обострившийся дефицит водителей, который по данным на начало 2024 года превысил по некоторым маршрутам 50 %. Перестали работать маршруты № 22, 25/52, и, несмотря на проведение 10 конкурсных процедур, новый перевозчик так и не пришёл.

Сегодня перевозчики стали чаще заявлять о критическом снижении рентабельности и даже убыточности бизнеса. Возникают сбои в работе маршрутов № 8/9, 36, 37, 30/33, перевозчики которых хотели бы прекратить перевозки пассажиров из-за финансовых трудностей, о чем неоднократно заявляли профильному департаменту. Причиной сложившегося дефицита перевозчики и водители называют тяжёлые условия труда и низкий уровень заработной платы, повысить которую в связи с падением рентабельности нет возможности. С другой стороны, мы должны защитить интересы горожан, пассажиров. Вопрос непростой, решаем.

Школьный вопрос

— Сколько школ и детских садов будет построено в Томске в этом году?

— Идёт строительство новой школы на ул. Высоцкого. Планируется сдать объект к концу года. Цена контракта — 1,1 млрд рублей. Также идёт проектирование школы на ул. Крячкова.

— Ранее родители учеников школы № 18 жаловались на качество питания в образовательных учреждениях. Как удалось решить эту проблему?

— Начата процедура расторжения договора с поставщиком питания. Учебное заведение направило предпринимателю соответствующее уведомление. Решается вопрос о применении к подрядчику штрафных санкций и внесении в реестр недобросовестных.

Борьба с паводком

— Весной актуальна проблема паводков. Какие районы находятся в зоне подтопления?

— Места подтопления из года в год известны. Комплекс мероприятий по подготовке – тоже. Главная проблема сейчас — вывоз снега. Главы районов озвучили проблему нехватки средств – выделил им по 2 млн рублей именно на вывоз с мест возможного подтопления.

На территории города определено 28 опасных участков. Из них 13 подвержены риску затопления от разлива реки Томи и малых рек. По 15 объектам существует угроза подтопления талыми водами. Общая площадь участков превышает 16 кв. км.

Сейчас ведётся работа по корректировке паспортов этих участков – там содержатся сведения по людям, проживающим на территориях, их семьям, домашним животным и так далее. Весеннее обследование на предмет технической готовности к прохождению половодья завершится 1 апреля 2024 года.

420 лет Томску

— В этом году Томску исполняется 420 лет. Чем порадуем жителей и гостей города?

— У нас юбилейный год — Томску 420 лет, Томской губернии 220, Томской области 80. Сформирован оргкомитет, начата подготовка, создана предварительная программа фестивалей, форумов, выставок, соревнований, концертов. Они пройдут в течение всего года, с марта по декабрь.

Мы постарались максимально привлечь неравнодушных горожан, активистов. Организаторов фестивалей, блогеров, дизайнеров, бизнесменов. Очень много идей накидали, которые можно взять в реализацию, от простых до сложных. Один из томских предпринимателей сам вызвался привезти шоу дронов. Это удивит горожан и гостей.

Было много дискуссий о дате празднования. Остановились на 7 сентября. Это связано со студенческой особенностью города. Вовлекается много вузов. 7 июня студенты ещё сессии сдают, 7 октября может и снежок выпасть, поэтому решили праздновать 7 сентября. Определимся и со звёздами, которых привезём.

Пока не такой большой бюджет на мероприятие, около 15 млн рублей. Я надеюсь это финансирование увеличить, в том числе от экономии с торгов, которые сейчас будут проходить. Ну и было приятно, что много неравнодушной общественности готовы и финансово, и организационно вкладываться. Подали много простых и интересных идей, например, сделать двойные названия вывесок улиц — нынешнее название и старинное.

Волонтёры готовы помочь с уборкой и украшением города.

Скоро её обнародуем. 7 сентября планируется провести десятки мероприятий на разных площадках: Воскресенской горе, Новособорной площади и площади Ленина, в Лагерном саду. Состоится традиционное шествие студентов, концерты, спортивные состязания, кулинарные фестивали и ярмарки.

— Наше интервью подходит к концу. В завершение хотелось бы спросить: о чём вы мечтаете как мэр?

— Можно работать в текучке, закрывать моменты, но всё-таки в истории города должен остаться проект, что этот чиновник реализовал. Сейчас много связей с именем Кресса Виктора Мельхиоровича. Он сохранял деревянное зодчество и Томскую область в целом. На сегодня я вижу проблему общественного транспорта и наладить ту систему, которая будет приятна и комфортна жителю. Мы создадим нормальную комфортную городскую среду. Хочу внести позитивный вклад в историю города.