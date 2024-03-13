сегодня
13 марта, 19:57
пробки
5/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня
13 марта, 19:57
пробки
5/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня 18:18
общество

Определены даты проведения XI форума «Технопром» в Новосибирской области

Фото: Правительство Новосибирской области

Международный форум технологического развития «Технопром-2024» пройдет в Новосибирской области с 27 по 30 августа. Соответствующее распоряжение Правительства региона подписал Губернатор Андрей Травников.

«Технопром» в Новосибирской области проводится ежегодно, с 2022 года его проведение с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации. «Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие Президент РФ Владимир Путин, руководство Правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств.

В соответствии с документом, создан Программный комитет по подготовке форума – его возглавила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова. До конца мая будет сформирована деловая программа «Технопрома-2024».

В прошлом году площадка юбилейного форума в Новосибирской области приняла более 16 тысяч человек, а с учетом тех, кто присоединился онлайн, – более 30 тысяч. Программа форума включала 10 отраслевых треков, более чем 230 мероприятий, на нем выступило свыше 1000 экспертов и спикеров. В Новосибирской области работали делегации из 82 регионов России и порядка 40 зарубежных делегаций.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в