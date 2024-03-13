Осенью планируется завершить ремонт Октябрьского моста

По информации МКУ «Гормост», ремонтные работы на верховой стороне Октябрьского моста ведет подрядная организация ООО «ДК Клевер».

Речь идет об участке половины моста со стороны парка «Арена», метромоста, станции метро «Речной вокзал». На объекте работают 16 человек.

На сегодня перекрыта крайняя правая полоса по ходу движения на первом и частично на втором пролетах. В этой зоне ведутся подготовительные и демонтажные работы, предшествующие устройству монолитного участка усиления тротуарной консоли.

В текущем году в рамках контракта подрядчиком будет выполнен следующий объем работ:

- ремонт мостового полотна: восстановление и устройство монолитного участка усиления тротуарной консоли, устройство водоотвода с проезжей части, монтаж чугунного перильного ограждения, устройство деформационных швов, монтаж барьерного ограждения;

- ремонт несущих металлических конструкций пролетных строений: это замена отдельных элементов пролетных строений, усиление отдельных элементов, установка недостающих элементов, замена опорных частей;

- ремонт русловых и береговых опор: это устройство новых бетонных сливных призм и карнизов, ремонт сколов и заделка трещин тела опор и каменной облицовки, очистка наружной поверхности опор с последующей окраской и гидрофобизацией, устройство смотровых приспособлений.

Ремонтные работы планируется завершить в ноябре текущего года.

Водителям из-за ограничения движения транспорта по мосту необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.