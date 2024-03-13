Отметить Масленицу всей семьёй приглашают новосибирцев

Год семьи – главная тема масленичных гуляний – о программе празднования Масленицы в Новосибирске на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Ирина Соловьева.

«Мы постарались, чтобы в нашем большом городе жители могли отметить Масленицу в каждом районе. В Год семьи, объявленный Президентом России, мы приготовили на площадках традиционные масленичные развлечения, чтобы новосибирцы семьями погружались в народные традиции», — отметила Ирина Соловьева.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило организованы фотозоны с самоваром, коромыслом, печкой и другими уютными деталями русской избы, где можно сделать атмосферные семейные снимки. Также всей семьёй можно поучаствовать в масленичных забавах, например, метании гигантских блинов, посмотреть спектакль для детей и взрослых, показательные кормления животных.

В воскресенье все парки города работают в «масленичном» формате. В парках «Центральный», «Затулинский», «Арена», «Михайловская набережная», «Заельцовский» праздничные программы начнутся в 12 часов.

В парках «У моря Обского», «Сад Кирова», «Бугринская роща», «Первомайский», «Березовая роща», «Сосновый бор» встречают гостей в 14 часов.

Наряду с традиционными забавами с перетягиванием канатов, поднятием гирь, ходьбой на ходулях и поеданием блинов на скорость организованы масленичные парады, частушечные бои, интерактивные программы, дегустации и розыгрыши призов.

Празднования Масленицы также организованы в отдалённых микрорайонах. На площади Дворца культуры «Сибтекстильмаш» созданы интерактивные площадки и торговые ряды, организованы катания на лошадях. В ДК «Приморский» на празднике предлагают «блинную перезагрузку», хоккей на валенках, плетение гигантских кос, зимнюю рыбалку и чайные посиделки.

При подготовке праздников принимаются все меры пожарной безопасности. Специальные комиссии обследуют каждую городскую площадку, проанализируют силу и направления ветра, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций во время кульминации праздника – сжигания чучел Масленицы.