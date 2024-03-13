Парк «Каменка» готов на 69%

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России, продолжаются работы по благоустройству парка «Каменка». Построены визит-центр и место для проката.

Выездное совещание на объекте провела заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Сегодня готовность объекта составляет 69%, реконструкция парка идёт по графику.

«Работы здесь не останавливались даже зимой. Построены визит-центр, центр проката, тёплый туалет. В них продолжаются внутренние отделочные работы. Сделана полностью лестница через водоём. И нам очень приятно, что жители уже пользуются. Замечаний никаких нет, подрядчик очищает эту лестницу, сам на себя взял эту ответственность», – рассказала Анна Терешкова.

Строителям нужно завершить внутренние отделочные работы в павильонах; провести пусконаладочные работы инженерных систем; установить уличное освещение и приствольное освещение вдоль пешеходных дорожек, системы видеонаблюдения и оповещения; провести работы по устройству покрытия основных пешеходных дорожек и монтаж малых архитектурных форм.

На совещании проверили состояние высаженных осенью деревьев, чтобы в мае продолжить работы: обновить зеленые насаждения, разбить газоны и цветники.

Весной обустроят игровую площадку «Каменный лабиринт», а также установят ограждения на экотропе и асфальтируют дорогу. Работы планируют завершить до конца августа.

Уникальный для России заливной ландшафтный парк в пойме малой новосибирской реки Каменки расположен на площади более тринадцати гектаров, в нём не будет твёрдых покрытий, только приподнятые дорожки в местах весеннего подтопления.

Напомним, что в марте 2018 года проект создания парка в пойме реки Каменки был включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», инициированный Президентом России. Участие в проекте уже позволило провести в Новосибирске реконструкцию Монумента Славы, Заельцовского парка, обустроить Затулинский дисперсный парк, Михайловскую набережную. За 5 лет участия в национальном проекте в городе благоустроено свыше 250 дворов и 700 тыс. кв. м общественных пространств.