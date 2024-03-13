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общество

Пенсионеры из Новосибирска отдали на СВО полмиллиона

Фото: freepik

В честь 90-летия пенсионеры из Новосибирска отправили полмиллиона накоплений в зону специальной военной операции.

Как сообщает организация “Народный фронт”, супруги Олег Захарович и Лилия Алексеевна из Новосибирска решили пожертвовать на помощь фронту полмиллиона рублей.

Семейная пара находится в почтенном возрасте, где главе семьи совсем скоро исполнится 90 лет. Поэтому они решили не праздновать день рождения, а помочь солдатам, отправив деньги в зону специальной военной операции.

“Наш герой награжден 3 серебряными медалями ВДНХ СССР, имеет звание Почетного работника среднего профессионального образования Российской Федерации”, — рассказал “Народный фронт” об Олеге Захаровиче.

Сейчас общественники приобрели на пожертвование пенсионеров большую партию запчастей для десяти автомобилей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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