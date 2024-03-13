«Первый блин – комам»: почему на Руси Масленицу посвящали медведям?

В древние времена на Руси Масленицу называли по-другому, а выражение «первый блин комом» изначально имело иной смысл.

Старинное название Масленицы – Комоедница. Комами на Руси называли медведей. От этого слова пошло много выражений и поговорок в русском языке. Например, так как медведи впадают в спячку – появилось выражение «коматозное состояние» и «впасть в кому».

Как раз на Масленицу в России просыпаются медведи, которые в это время голодны и очень опасны. На Руси считали необходимым задобрить тотемное животное, поэтому говорили: «первый блин – комам», то есть медведям.

Если продолжить это выражение, то второй блин отдавали знакомым, третий – дальней родне, «а четвёртый – мне» — так заканчивается старинная поговорка.

День благословления

На Руси в Комоедницу считали необходимым благословлять ближних. Считалось, что если раздать благословления, то в течение всего года они вернутся к человеку в двойном объёме. У древних славян существовало даже своё заклинание.

«Благословен ты в своем доме, благословен, когда ты входишь, и благословен, когда ты уходишь. Я благословляю вашу семью. Я благословляю вашу работу. Я благословляю вашу духовную жизнь. Я благословляю все ваши проекты и цели. Пусть так будет всегда. Сегодня день благословения»,

- говорится в молитве древних славян.

Раздавать благословения можно до середины следующей недели. Поедание блинов начиналось после взаимного благословления.

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