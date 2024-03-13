«Почте России» налоговые льготы на 6,3 млн рублей предоставили власти Новосибирской области

Налоговые льготы на 6,3 миллионов рублей для «Почты России» предоставили власти НСО.

Пресс-служба региональной администрации сообщила о том, что правительство Новосибирской области с 2024 года освободило региональное управление «Почты России» от имущественного и транспортного налогов — теперь высвободятся около 6,3 миллионов рублей, которые направят на возобновление работы почтовых отделений в селах.

Налоговые льготы стали следствием заключенного в феврале 2024 года соглашения между правительством Новосибирской области и АО «Почты России», которое предполагает сохранение, обновление и развитие почтовых отделений на территории региона.

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