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недвижимость общество

Под Новосибирском продают дом с винным погребом за 48,5 миллионов рублей

Фото: novosibirsk.n1.ru

Площадь участка — 20 соток.

На сайте с объявлениями выставили на продажу двухэтажный кирпичный дом в поселке Мочище в Новосибирском районе. За него просят 48,5 миллионов рублей.

Автор объявления пишет, что вместе с домом идет мебель и встроенная техника. Сам коттедж оснащен системой вентиляции, кондиционерами, охранной сигнализацией, видеонаблюдением.

На первом этаже есть холл, кухня, гостиная, столовая, спальня, гардероб и подсобные помещения. На втором этаже находится три спальни, гардеробная, кабинет и ванная комната. Также есть цокольный этаж, где располагается спортивный зал, винный погреб, гардеробная, прачечная, котельная и овощехранилище.

Вместе с домом идет гараж на четыре автомобиля, площадка под стоянку, летний домик с баней, камином, кухней, бильярдом. Есть также сад и теплица.

Фото Под Новосибирском продают дом с винным погребом за 48,5 миллионов рублей 2

Фото Под Новосибирском продают дом с винным погребом за 48,5 миллионов рублей 3

Фото Под Новосибирском продают дом с винным погребом за 48,5 миллионов рублей 4

Напомним, что в центре Новосибирска за 455 млн продают несколько офисов.

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Нина Раневская
Журналист

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