Роковой полёт Ил-76: был ли шанс спасти военный самолёт и что привело к гибели 16 человек

На месте упавшего на территорию кладбища самолёта работает комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России. Первые версии крушения лайнера в Ивановской области уже озвучены экспертами.

Второй весенний вторник 12 марта 2024 года начался воздушной трагедией. В небе над Ивановской областью загорелся двигатель военно-транспортного самолёта Ил-76. Из пятнадцати человек, находившихся в лайнере, найдены останки 14. Пятнадцатого пассажира ищут спасатели.

По словам очевидцев из числа сотрудников аэропорта «Северный» и жителей ближайшего населённого пункта, возгорание на крыле (место расположения авиадвигателя) произошло буквально на взлёте.

Попытка экипажа совершить экстренную аварийную посадку оказалась неудачной – тяжелый лайнер не смог резко развернуться и попасть в посадочную полосу. Тогда пилоты постарались отвести от жилой застройки уже падающую «машину» и самолёт рухнул в районе местного кладбища.

По информации Минобороны РФ, комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России, вылетевшая на аэродром «Северный» города Иваново, занимается установлением причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

По одной из рабочих версий, возгорание авиадвигателя могла спровоцировать птица. Также эксперты допускают, что у старенького двигателя Д-30, которым оснащены эти лайнеры, могла разрываться роторная часть.

По словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, с большой долей вероятности Ил-76 в Ивановской области упал из-за технической неисправности.

Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, комментируя крушение военного «транспортника», отметил, что пока рано строить версии о причинах и надо дождаться полного расследования. Однако, он уверяет, что даже с горящим двигателем Ил-76 мог продолжить полёт, поскольку борт сконструирован таким образом, что отказ одного двигателя абсолютно никак не отражается на способности лететь дальше.

По его профессиональному мнению, при возгорании двигателя могли получить повреждения и другие важные части самолёта. К примеру, топливные шланги.