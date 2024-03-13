Руслан Еременко избран членом правления крупного банка

Наблюдательный совет банка принял решение избрать Руслана Еременко членом правления с даты согласования его кандидатуры Центральным Банком РФ. В новой должности он будет отвечать за развитие ключевых направлений среднего и малого бизнеса под руководством заместителя президента – председателя правления банка Дениса Бортникова.

В статусе члена правления Руслан Еременко продолжит курировать развитие бизнеса в сегменте СМБ, отвечая за отношения с предприятиями и предпринимателями, рост клиентской базы и кредитование, а также сосредоточится на усилении регионального продвижения, развитии бизнеса и повышении эффективности работы региональной сети банка в России.