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общество

Руслан Еременко избран членом правления крупного банка

Фото: ВТБ

Наблюдательный совет банка принял решение избрать Руслана Еременко членом правления с даты согласования его кандидатуры Центральным Банком РФ. В новой должности он будет отвечать за развитие ключевых направлений среднего и малого бизнеса под руководством заместителя президента – председателя правления банка Дениса Бортникова.

В статусе члена правления Руслан Еременко продолжит курировать развитие бизнеса в сегменте СМБ, отвечая за отношения с предприятиями и предпринимателями, рост клиентской базы и кредитование, а также сосредоточится на усилении регионального продвижения, развитии бизнеса и повышении эффективности работы региональной сети банка в России.

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Роман Чугаев
Журналист

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