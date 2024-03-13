Нацистский режим на Украине продолжает терять города, взрывы российских ракет – уже в Одессе и Киеве.

Свежая сводка боевых сведений, датированная 13-м марта 2024 года не может не радовать россиян. Пока шли позиционные бои в Новомихайловке, Георгиевке и Победе, российскими «Искандерами-М» уничтожен командный пункт противника на Донецком направлении. Таким образом в Красногоровке ликвидированы высокопоставленные украинские офицеры.

Также не прекращаются бои на восточной окраине Бердычей, а в Орловке и Тоненьком наши бойцы контролируют примерно половину территории этих населенных пунктов.

Кроме того, за текущие сутки значительно расширилась зона контроля российских сил в районе Терн и Ямполовки. Правда, в Тернах боевики пока обороняются и ведут маневренную оборону, позволяющую им удерживать позиции. Но наши штурмовики заняли все холмы и позиции «нациков» в этом населенном пункте обрабатываются артиллерией.

По состоянию на полдень 13.03.2024, российские дроны долетели в Тернопольскую, Харьковскую, Хмельницкую, Киевскую и Одесскую области. Они поразили логистические центры, объекты ВПК, пункты дислокации боевиков и позиционные районы ПВО в Киеве и Одессе.

В ответ боевики направили 25 БПЛА-камикадзе по Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Орловской и Тульской областям, но цели достиг лишь один (24 дрона перехвачены и уничтожены российскими ПВО). Существенного ущерба долетевший беспилотник не нанес.