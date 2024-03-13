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общество проиcшествия

Стало известно, что на рухнувшем под Иваново Ил-76 находился незарегистрированный пассажир

Фото: скриншот из видео

Трагедия произошла 12 марта.

В Ивановской области днем 12 марта потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с 15 людьми на борту.

По данным Минобороны РФ, в самолете были восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной падение называют возгорание в одном из двигателей. Полет был плановым.

По данным телеграм-канала «Shot», в самолете находился незарегистрированный пассажир. Его личность и почему он не прошел регистрацию – неизвестно. Информация об этом официально не подтверждена.

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Валерия Митрохина
Журналист

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