Стало известно, что на рухнувшем под Иваново Ил-76 находился незарегистрированный пассажир

Трагедия произошла 12 марта.

В Ивановской области днем 12 марта потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с 15 людьми на борту.

По данным Минобороны РФ, в самолете были восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной падение называют возгорание в одном из двигателей. Полет был плановым.

По данным телеграм-канала «Shot», в самолете находился незарегистрированный пассажир. Его личность и почему он не прошел регистрацию – неизвестно. Информация об этом официально не подтверждена.