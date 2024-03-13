Стало известно, когда в Новосибирской области пройдет форум «Технопром-2024»

Международный форум технологического развития «Технопром-2024» запланирован на период с 27 по 30 августа в Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее распоряжение. Форум проводится ежегодно с 2022 года с участием федеральных структур, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации.

«Технопром» заслужил репутацию ключевой российской площадки для обсуждения актуальных вопросов технологического развития страны. Президент РФ Владимир Путин, руководство правительства РФ, ключевые инновационные и технологические компании, а также эксперты и представители зарубежных государств участвуют в его работе.

Программный комитет, возглавляемый заместителем губернатора Ириной Мануйловой, уже начал подготовку форума. До конца мая будет сформирована деловая программа «Технопрома-2024».

В прошлом году форум посетило более 16 тысяч человек, а с учетом онлайн-участников – более 30 тысяч. Программа включала 10 отраслевых треков и более 230 мероприятий, с участием свыше 1000 экспертов и спикеров. На форуме также присутствовали делегации из 82 регионов России и порядка 40 зарубежных делегаций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области жителей региона приглашают прийти на выборы Президента России.