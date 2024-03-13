Строившую ЛДС в Новосибирске компанию начали банкротить

Запущена процедура по признанию банкротом подрядчика, задействованного в возведении «Сибирь-Арены» в Новосибирске.

В 2021 году в отношении компании от ООО «Техносервис» и ООО «РСТ ЭНЕРДЖИ» поступил первый иск с требованием признать ее банкротом. Кредиторов становилось все больше. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы решил ввести в отношении «Строймонтажа» процедуру наблюдения — это старт банкротного процесса.

Руководителя ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича в марте прошлого года задержали в Москве и доставили в Новосибирск. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Нанесенный им ущерб бюджету оценили в 104 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске обанкротившийся «Сибсельмаш» могут отдать государству.